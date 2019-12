Flock vous livre ses derniers cadeaux de l'année

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

2019, c'est bientôt fini ! Comme une partie de l'équipe, ce bon vieux Flock va donc prendre quelques jours de repos et reviendra dès le samedi 11 janvier. D'ici là, il vous livre son ultime fournée de l'année. Et cela commence par une bonne nouvelle : le premier magazine de Next INpact part à l'impression cette semaine !

Il sera ensuite livré à tous les contributeurs ayant participé à notre campagne de financement participatif ! Près de 150 pages, de 450 000 signes, évoquant les 20 ans de notre aventure collective, les grandes batailles du web de l'époque, ceux qui y ont participé, l'évolution de nos composants ou des réseaux et des usages, etc. Pour rappel, vous pouvez également le commander sur notre boutique de goodies afin de le recevoir début janvier.

Le reste est un peu moins rose comme la COP25 au résultat jugé décevant. Que dire des députés pour qui la grande cause nationale de 2020 devrait être... la lutte contre le porno chez les mineurs. Un sujet d'importance, certes, mais qui n'est aussi pour certains qu'une manière de tenter d'imposer une vérification de l'âge (et de l'identité ?) à l'entrée des sites.

Le CNRS se veut plus positif dans son journal en ces jours de sortie d'un nouveau Star Wars, avec un message : Innover, c'est aussi chercher à améliorer nos conditions de vie. Une phrase qui serait intéressante si certaines innovations n'allaient pas parfois dans le sens parfaitement inverse, suivant la volonté de leurs concepteurs.

Enfin, Cédric Villani veut introduire une dose de hasard dans la désignation d'une part de ses colistiers à la mairie de Paris. Un choix intéressant dans la manière dont il est mis en place, mais pas sans risques à en croire Flock !

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.