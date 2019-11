Le récap' des bons plans du moment, semaine 46

Cette semaine, nous terminons de décortiquer la conférence Microsoft Ignite 2019, où il est notamment question d'Azure et Teams. Tandis qu'INpact Hardware démêlait la gamme de processeurs Xéon et faisait le point sur le très haut de gamme chez AMD avec son Ryzen 9 3950X.

Les bons plans ont été marqués ce lundi 11 novembre par le Singles' Day (11/11), une opération commerciale venue de Chine. Nous avons volontairement fait l'impasse sur les revendeurs chinois qui proposent des délais de livraison longs (surtout que le Black Friday a lieu le 29 novembre), des garanties commerciales partielles, voire inexistantes, sans parler d'éventuels problèmes de douane.

Cette semaine est donc relativement calme du côté des revendeurs français, qui préparent d'ores et déjà leurs clients au Black Friday. Statu quo chez les opérateurs : Sosh conserve son forfait 4G de 20 Go à 11,99 euros au lieu de 19,99 euros jusqu'à demain. B&You a prolongé son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 18 novembre et Red by SFR propose un forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limites de durée.

Comme nous l'avons déjà expliqué, les promotions sur le mobile tournent désormais très souvent aux alentours des 12 euros (au lieu de 10 euros).

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :