Microsoft Ignite 2019 : Azure, Teams, langages et... encore de l'IA pour Visual Studio

Deuxième partie de notre article consacré à la conférence Ignite 2019 de Microsoft et de ses annonces . Entre renouvellement de la vision sur la stratégie hybride d'Azur, renforcement de la compétition avec Slack, améliorations des langages et machine learning dans Visual Studio.

Tout le monde s'attend avec la conférence Ignite à voir dérouler des nouveautés sur Azure, l'offre cloud de l'entreprise. Elles sont moins nombreuses cette année, mais centrées sur un remaniement profond de l'approche du cloud hybride. Et pour cause, d'abord seul dans ce domaine pendant des années, l'éditeur a fini par se faire rattraper en partie par la concurrence, notamment venue d'Amazon et Google.

Les développeurs auront également de quoi faire avec plusieurs annonces, tout particulièrement l'arrivée de TypeScript 3.7 et le chainage optionnelle, capacité attendue depuis longtemps. Visual Studio s'apprête également à recevoir diverses améliorations, dont l'autocomplétion sur des lignes entières de code et un apport de l'IA dans le domaine de la refactorisation, en analysant les habitudes de l'utilisateur.

Quant à Teams, il reçoit notamment l'intégration à Outlook, permettant de partager un mail et ses pièces jointes dans un canal de conversation, éventuellement privé.

Notre dossier sur la conférence Ignite 2019 de Microsoft :

Azure : Microsoft renouvelle son approche de sa stratégie hybride