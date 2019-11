La semaine a été chargée pour l’actualité Microsoft, à travers surtout sa conférence Ignite, dédiée au monde professionnel. D’Edge à Azure, en passant Office 365 et les outils pour développeurs, les annonces ont été particulièrement nombreuses.

Cette année, la conférence Ignite contenait bon nombre de présentations qui, d’une manière ou d’une autre, concernent directement le grand public. On sait par exemple que le nouvel Edge sortira dans deux mois, qu’Outlook pour macOS va recevoir une importante (et très bienvenue) mise à jour, qu’une application Office unifiée est en préparation pour Android et iOS, ou encore que OneNote 2016 va faire son retour.

Microsoft oblige, on trouve également des annonces pour le cloud et l’IA. Pour cette dernière, pour une fois, essentiellement sous la forme de services prêts à l’emploi, par exemple pour la construction de graphes personnalisés dans une société ou l’autocomplétion de lignes entières de code dans Visual Studio.

Notre dossier sur la conférence Ignite 2019 de Microsoft :

Microsoft Ignite 2019 : Edge, Office Mobile, Outlook pour macOS et de l'IA pour Excel

Microsoft Ignite 2019 : Azure, Teams, langages et... encore de l'IA pour Visual Studio

Nouvel Edge le 15 janvier, après plus de deux mois de Release Candidate