Derrière la valse des promotions sur le fixe et mobile, une hausse globale des tarifs

Malgré les promesses de certains, la multiplication des promotions continue chez les opérateurs et FAI. Et bien qu'elle ne devrait pas s'arrêt de sitôt, on assiste au fil des mois a une augmentation sensible des tarifs, par petites touches successives. C'est encore le cas aujourd'hui avec des changements chez Bouygues Telecom et Free Mobile.

Depuis plusieurs mois, opérateurs et fournisseurs d'accès tentent de remonter doucement leurs prix, ajoutant de nouvelles offres et services à leur catalogue, et ainsi gonfler leurs revenus.

Parfois cela concerne les anciens clients, avec les fameux « enrichissements » d'abonnement servant à justifier une augmentation au détour d'un email ou d'un courrier, parfois envoyé en période creuse (vacances, week-ends, etc.). Pour les nouveaux, cela prend la forme de modifications plus ou moins discrètes des réductions proposées la première année.

Bouygues Telecom joue au yo-yo, Free Mobile fait de la « magie »

Dernier exemple en date : Bouygues Telecom qui a rehaussé de 2 euros le tarif de Bbox Must et Ultym en fibre optique. Ils passent respectivement à 19,99 et 24,99 euros par mois la première année (34,99 et 41,99 euros par mois ensuite) et sont désormais parfaitement alignés avec les offres xDSL. Ces derniers restent par contre deux euros moins chers par mois (32,99 et 39,99 euros respectivement) après 12 mois. Nous avons questionné le FAI sur le sujet.