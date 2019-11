Starship, Coloniser Mars : les déclarations un peu (beaucoup ?) folles d'Elon Musk

Elon Musk est en forme, c'est le moins que l'on puisse dire. En l'espace de quelques jours, il a évoqué le coût opérationnel de Starship et un plan pour coloniser Mars en 20 ans, à grand renfort de chiffres qui semblent parfois sortis d'un chapeau magique.

Toujours aussi extravagant dans certaines déclarations, le patron de SpaceX (et Tesla) s'est livré à quelques estimations sur Twitter. On notera au passage qu'Elon Musk avait annoncé quitter Twitter il y a quelques jours... pour y revenir trois plus tard en effaçant le message d'adieu. Bref, circulez il n'y a rien à voir.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le patron de SpaceX est revenu plus en forme que jamais. Dans une série de messages, il évoque un plan – sur 20 ans – pour coloniser Mars, et parle également des coûts de (ré)utilisation de Starship. Mais de quoi est-il réellement question ? Il faut remonter quelques jours en arrière pour bien comprendre l'histoire.

Coûts opérationnels de Starship ? 2 millions de dollars selon Musk...