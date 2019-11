Avec le second lancement de Starlink, SpaceX pousse plus loin son concept de réutilisation

Alors que la France fêtera l’armistice de 1918, SpaceX fera décoller pour la quatrième fois une de ses fusées Falcon 9. Ce lanceur utilisera également une coiffe recyclée d'une précédente mission. À son bord, 60 satellites Starlink qui viendront compléter la première fournée déjà en place.

Lundi 11 novembre, SpaceX devrait lancer (sauf retard de dernière minute) une nouvelle fusée Falcon 9 du Pad 40 à Cape Canaveral en Floride. La mission devait initialement se dérouler mi-octobre, mais elle a été décalée de plusieurs semaines pour une raison inconnue. Tout semble désormais en ordre puisque les derniers préparatifs ont été validés avec succès, notamment avec un test de mise à feu statique il y a quelques jours.

Après trois mois de calme, l'heure de la reprise semble avoir sonné

La fusée devra mettre en orbite soixante nouveaux satellites de SpaceX pour la constellation Starlink. Pour le fabricant, c'est aussi l'occasion de pousser un peu plus loin le concept de réutilisation, notamment en reprenant pour la première fois une coiffe déjà « éprouvée en vol ».

Ce lancement sera le premier après trois mois d'accalmie. Le précédent d'une fusée Falcon 9 date en effet du 6 août 2019 pour la mission Amos 17 (Spacecom). La société était en effet habituée à une cadence bien plus élevée avec un lancement par mois entre janvier et avril, deux en mai et juin, un en juillet et un autre en août. En 2018, 21 lancements ont été effectués, contre seulement 10 entre janvier et octobre 2019.

Quatrième décollage en vue pour le premier étage