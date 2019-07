Starlink : 57 des 60 satellites répondent toujours, 45 ont rejoint leur orbite de croisière

Pour rappel, Electronic Arts avait déjà annoncé que son service – déjà disponible sur Xbox One et PC (via Origin) – débarquerait sur PlayStation 4 en juillet. Nous savons désormais que la date est fixée au 24.

Le site met en avant quelques uns des titres qui seront proposés : Battlefield V, FIFA 19, NHL19, NBA Live 19, Unravel Two, Burnout Paradise, Mass Effect Andromeda, The Sims 4, Fe, Titanfall 2, etc.

Le tarif est de 3,99 euros par mois, ou 24,99 euros par an. Vous bénéficiez en plus de 10 % de remise sur les achats dématérialisés EA, notamment pour les jeux complets, les pass, le contenu téléchargeable, etc.