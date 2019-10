Le récap' des bons plans du moment, semaine 44

Cette semaine nous faisons le point sur la nouvelle version de ProtonMail et revenons sur 20 ans de découvertes scientifiques. INpact Hardware vous propose de vous servir de votre Raspberry Pi 4 comme NAS et vous dévoile les nouveautés du cloud gaming Shadow.

La Paris Games Week ouvre ses portes aujourd'hui, pour les joueurs gourmands sachez que le salon du chocolat a lieu aux mêmes dates. Les revendeurs et les fabricants proposent donc de nombreuses réductions que ce soit sur place ou sur leurs sites.

Rue du Commerce propose jusqu'à 7 % de remise sur tout ce qui touche au gaming, Materiel.net a également mis en ligne plusieurs offres également. Nous avons commencé à les lister vous retrouverez nos trouvailles ci-dessous.

Côté opérateurs c'est le calme probablement avant la tempête, Sosh a mis fin au forfait 4G de 50 Go à 14,99 euros et a augmenté le forfait 4G de 20 Go de 2 euros pour le porter à 11,99 euros. B&You propose pour sa part un forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 11 novembre. Red by SFR a aussi mis fin aux promotions sur son offre fibre, toutefois, ils proposent un forfait 4G de 50 pour 12 euros sans limite de durée.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :