Le récap' des bons plans du moment, semaine 43

La semaine dernière, Google a annoncé ses Pixel 4 et son PixelBook. De son côté, Microsoft se prépare à la mise à jour Windows 10 November 2019. Enfin, la team Bons Plans continue ses recherches des meilleures offres.

La Paris Games Week ouvrira ses portes le 30 novembre. Les revendeurs et fabricants proposeront à cette occasion des offres sur tous leurs produits gaming. Et c'est Boulanger qui a ouvert le bal dès ce lundi et jusqu'au 7 novembre, avec une sélection des offres les plus pertinentes ci-dessous.

Sosh propose toujours ses forfaits mobiles 4G de 50 Go à 14,99 euros et 4G de 20 Go à 9,99 euros jusqu'au 28 octobre. B&You propose pour sa part un forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'à ce soir. Red by SFR a mis à jour son offre fibre en retirant l'option 1 Gb/s (400 Mb/s montant) de son abonnement à 22 euros par mois, mais propose à la place 100 Go de stockage sur son cloud maison. Elle prendra également fin ce soir.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :