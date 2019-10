Comète 2I/Borisov : détection d'un second objet interstellaire, si étranger et familier à la fois

En Crimée, un astronome amateur a détecté une comète interstellaire. Baptisée 2I/Borisov, elle fascine les scientifiques qui l'étudient de près et vont pouvoir continuer pendant un an. La NASA (via Hubble) vient de publier le « meilleur cliché » actuel de cet objet qui pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur l'Univers.

Et de deux ! Après Oumuamua fin 2017, des scientifiques ont détecté un nouvel objet interstellaire venant nous rendre une petite visite. Si des divergences existent dans le classement d'Oumuamua – comète ou astéroïde – ce n'est pas le cas de 2I/Borisov qui est sans aucun doute une comète, avec une importante activité de surcroît. Du pain bénit pour les scientifiques.

Détecté fin août, baptisée le 24 septembre

Elle a été découverte fin août 2019 par l'ukrainien Gennady Borisov, qui a très vite alerté la communauté scientifique. Les confirmations sont rapidement arrivées et l'objet céleste C/2019 Q4 a été baptisé 2I/Borisov par le Centre des Planètes Mineures le 24 septembre. La lettre « I » sert à désigner les objets interstellaires, tandis que le chiffre permet de tenir le compte. 2I/Borisov suit donc 1I/Oumuamua, mais en étant bien différent sur de nombreux points.

La découverte est importante puisque, comme l'explique la NASA, « toutes les comètes répertoriées jusqu'à présent provenaient soit d'un anneau de débris glacés à la périphérie de notre Système solaire, la ceinture de Kuiper, soit de l'hypothétique nuage d'Oort, une réserve de comètes se trouvant à une année-lumière du Soleil ».

Alors que les premières observations et analyses arrivent, l'agence spatiale américaine vient de publier une photo de 2I/Borisov prise le 12 octobre par le satellite Hubble. La comète est encore trop loin (environ 420 millions de kilomètres tout de même) pour qu'on observe son noyau, mais sa traînée est bien visible.

Une comète interstellaire qui ressemble à « nos » comètes