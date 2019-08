Portabilité du numéro fixe : l'Arcep va alléger puis supprimer les contraintes géographiques

Pour conserver son numéro fixe lors d'un déménagement – avec ou sans changement de FAI – il faut rester dans la même Zone de Numérotation Élémentaire. Une limite géographique qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et que l'Arcep va progressivement abolir à partir de 2020.

Après une consultation publique en mai, l'Arcep a finalement décidé d'entériner son projet d'assouplissement des contraintes géographiques des numéros 01 à 05. Une bonne nouvelle pour les clients qui pourront ainsi conserver leur numéro fixe lorsqu'ils déménageront en dehors de leur Zone de Numérotation Élémentaire (ZNE).

La première phase débutera le 1er janvier prochain et concernera aussi bien les particuliers que les professionnels. Si les opérateurs s'accordent à dire que cette évolution va dans le bon sens, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde concernant les modalités et le calendrier de mise en place.

Un coup d'œil sur leurs contributions à l'enquête permet de s'en rendre rapidement compte. En effet, la levée de ces contraintes géographiques par les opérateurs est, selon l'Arcep, « très facile chez certains et plus complexe chez d’autres ». Orange et SFR sont par exemple dans la seconde situation.

Portabilité hors ZNE en 2020, en métropole dès 2023