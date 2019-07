[Interview] Proposition de loi contre la cyberhaine : les inquiétudes de Tech In France

Tech In France, par la voix de son délégué général Loic Rivière, revient sur les inquiétudes soulevées par la proposition de loi contre la cyberhaine. Comme l’Asic et Syntec Numerique, ce représentant des acteurs du numérique craint des atteintes à la liberté d’expression et d’information.

La proposition de loi Avia entamera son examen en séance aujourd’hui à 15h à l’Assemblée nationale. Deux piliers dans ce dispositif. Le premier, une vaste liste de contenus illicites que devront supprimer les plateformes en 24 heures, sous peine d’amende pénale pouvant atteindre 1,25 millions d’euros. Sont concernés Twitter, Facebook, Dailymotion, YouTube, mais également les moteurs de recherches, notamment.

Le second, des pouvoirs étendus au profit du CSA qui va devenir leur régulateur. L'autorité administrative pourra même leur infliger des sanctions d’un montant maximum de 4 % de leur chiffre d’affaires mondial en cas de mauvaise coopération, en particulier si ces intermédiaires n'appliquent pas à la lettre ses recommandations.

Hier, Tech In France, association représentant 400 entreprises du secteur du numérique, a cosigné un appel avec l’Asic et Syntec Numérique pour exprimer ses inquiétudes. Loïc Rivière, son délégué général, nous en explique les raisons.

Comment les entreprises du secteur que vous représentez accueillent cette proposition de loi ?

Nous n’avons aucune opposition de principe, bien au contraire, sur le fait qu’un texte législatif organise un nouveau dispositif de protection des victimes de la haine en ligne. Pas d’opposition non plus à responsabiliser davantage les plateformes au regard des dispositions antérieures, celles-ci ayant démontré leur inefficacité face à un sujet grave.

En revanche, l’accueil est bien plus frileux au regard des dernières évolutions du texte. Elles en changent complètement la perspective et la portée. D’un texte spécial initialement centré sur la haine en ligne, on aboutit à une proposition de loi de portée beaucoup plus générale.

Que visez-vous en particulier ?