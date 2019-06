Le récap' des bons plans du moment, semaine 25

Cette semaine, nous faisons le point sur macOS Catalina ainsi que sur le premier référendum d'initiative partagé proposé par le gouvernement au sujet d'ADP.

Les soldes d'été débuteront la semaine prochaine à 8h00 tapante. L'équipe de la Team Bons Plans sera renforcée pour l'occasion afin de vous partager les meilleurs bons plans de ces soldes.

En attendant, Sosh propose encore son forfait 50 Go pour 9,99 euros pendant un an. Red By SFR a toujours son forfait 40 Go à 10 euros sans limite de durée. Chez B&You, on compte quatre forfaits en promotion, tandis que Free lancera une nouvelle vente privée demain matin à 7h.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :