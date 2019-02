VLC 4.0 dévoile son interface et sa médiathèque

VideoLAN prépare actuellement VLC 4.0, avec une version finale attendue pour l’été. Pour la première fois depuis longtemps, son interface va évoluer significativement, notamment grâce à une médiathèque prévue de longue date. Jean-Baptiste Kempf, président de l’association, nous en dresse les grandes lignes.

Visuellement, VLC n’a pas changé depuis des années. Jean-Baptiste Kempf nous le confirme en riant : « On reçoit le plus souvent deux types de plaintes : les petits bugs que nous corrigeons rapidement, et l’interface, pour nous dire qu’elle est vieille et moche ».

Le lecteur multimédia fait souvent l’unanimité sur un plan technique. Ce dernier ouvre pratiquement tous les formats audio et vidéo existants, se contente de peu de puissance et est disponible sur un très grand nombre de plateformes, tout en étant open source (LGPL 2.1 pour le cœur, et GPL 2/3 pour les interfaces selon les moutures).

On en trouve des touches dans les navigateurs, qui implémentent par exemple en ce moment dav1d, décodeur AV1 développé par l’équipe de VLC (c’est même déjà fait pour Firefox). Seulement voilà, l'interface est « moche ». Alors les développeurs en préparent une nouvelle pour VLC 4.0.

Cette nouvelle version devrait sortir dans environ 6 mois avec une très longue liste de nouveautés, pour la plupart déjà abordées dans nos colonnes et présentées plus officiellement à l'occasion du CES le mois dernier.

Une interface en travaux, testable dans quelques jours