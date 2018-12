Le point sur VLC 4.0 : Media Library généralisée, AirPlay, casques de VR et interfaces unifiées

Si vous appréciez VLC 3.0, vous adorerez la version 4.0. Tel est le message de l'équipe à la fin d'une première phase du développement de cette mouture attendue pour l'année prochaine. Unification de l'interface, Media Library généralisée, clocks ajustées et support d'AirPlay sont au programme.

Au début de l'année, le lecteur multimédia open source VLC 3.0 était mis en ligne. Une évolution majeure, non pas du design ou du logo de l'application, mais par son objectif : unifier le code pour les différentes plateformes.

Elles sont nombreuses, c'est d'ailleurs l'une des forces de cette application compatible avec Android (TV), xBSD, Chrome OS, iOS/tvOS, Linux, macOS, OS/2, QNX, Solaris, Syllable ou Windows. Elle fonctionne aussi bien sur des bases x86 qu'ARM, des PC que des smartphones, des tablettes, des TV connectées ou des box.

Ce n'est pas tout, puisqu'à travers les 18 000 commits effectués, outre de nouveaux formats et plus de 1 700 bugs corrigés, nous avons eu droit à l'accélération matérielle par défaut sur toutes les plateformes, le support du HDR 10/12 bits, des vidéos à 360°, de l'audio 3D, de HTTP/2, de la navigation réseau avec mot de passe et... Chromecast.

Bref, un travail massif qui ne s'est pas arrêté, VLC 4.0 (Otto Chriek) étant depuis en préparation. Les versions nightly avancent, avec une arrivée attendue pour 2019. L'occasion de faire le point sur l'avancement du projet.

La question des interfaces