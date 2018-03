Utiliser VLC pour diffuser une vidéo via Chromecast ou Android TV, comment ça marche ?

L'une des grandes nouveautés de VLC 3.0 était le support de la technologie Cast de Google. L'intégration d'un premier moteur de rendu externe qui ouvre la voie de la diffusion sur les clés Chromecast, les appareils sous Android TV, etc. Mais dans la pratique, comment est-ce que ça fonctionne ?

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on le sait : VLC a travaillé à une implémentation « maison » de la fonctionnalité Cast de Google. Celle-ci permet au départ de lire du contenu sur une clé Chromecast, une box sous Android TV ou même les enceintes connectées de la gamme Google Home.

Mais il faut se contenter du peu de liberté offerte par le Cast SDK, qui impose notamment une implémentation via Android ou iOS et dans Chrome pour les ordinateurs. Or VLC y est proposée sous la forme d'une application sous Linux, macOS ou Windows, il fallait donc une solution qui fonctionne également avec ces plateformes.

C'est finalement avec la version 3.0 du lecteur multimédia que cela a été implémenté, mais nous avions alors rencontré quelques problèmes avec des appareils sous Android TV. Un problème corrigé par la version 3.0.1. L'occasion de faire un petit point sur le fonctionnement pratique de tout ça.

Le support du Cast par VLC, une très bonne nouvelle