Bandes-annonces : Nicky Larson, Fast & Furious : Hobbs & Shaw... et bien d'autres du Super Bowl 2019

Cette semaine, Nicky Larson débarque en ville sous les traits de Philippe Lacheau. De très nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne ces derniers jours, notamment sous l'impulsion du 53e Super Bowl. Nous avons également regroupé certaines des publicités les plus originales diffusées à cette occasion.

Nicky Larson ne craint personne, Overgård ne voit personne (ou presque)

Demain, l'adaptation du manga City Hunter par Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com, Épouse-moi mon pote) sera sur grand écran avec Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Le réalisateur y tient aussi le rôle principal, aux côtés d'Élodie Fontan (Laura), Tarek Boudali (Pancho), Kamel Guenfoud (Mammouth) et d'acteurs de renom : Didier Bourdon, Pamela Anderson et... Dorothée. Voici le pitch : « Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… ».

Changeons complètement de registre avec le film d'aventure Arctic : « En Arctique, la température peut descendre jusqu’à –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse expédition pour sa survie ».

La Favorite et Dragons 3 : deux mondes, deux guerres

Dans La Favorite, Yórgos Lánthimos nous replonge dans le début du XVIIIe siècle, en pleine guerre entre la France et l'Angleterre. « Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques ».

Pour les plus jeunes, le troisième volet des aventures de Dragons : Le monde caché sera à l'affiche. « Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre Vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché ».

Signalons aussi My Beautiful Boy avec le combat d'un père pour sortir son fils de la drogue, le drame La Dernière folie de Claire Darling avec Catherine Deneuve et Une intime conviction. Ce dernier film est inspiré de faits réels de l'affaire Suzanne Viguier et du procès de son mari, Jacques Viguier.

Toujours plus d'action dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Avec le Super Bowl 2019 – surnommé par certains Super Bore, notamment à cause du concert de Maroon 5 et du score final de 3 à 13 seulement – de nombreuses bandes-annonces plus explosives les unes que les autres ont été mises en ligne. Comme toujours, des publicités avec des acteurs de renom sont aussi de la partie, nous y reviendrons.

Commençons par Fast & Furious : Hobbs & Shaw, le premier spin off de la saga après huit films. Hobbs (Dwayne Johnson), fidèle agent de sécurité au service diplomatique des États-Unis, et Shaw (Jason Statham), homme sans foi ni loi et ancien membre de l’élite militaire britannique, se retrouvent après s'être affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7.

Contre toute attente, ils vont devoir travailler ensemble lorsque Brixton (Idris Elba), « un anarchiste génétiquement modifié met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw (Vanessa Kirby – The Crown) ». Le studio précise que le film est réalisé par David Leitch (Deadpool 2), « à partir du scénario de Chris Morgan, architecte de l’univers de Fast and Furious ». Fast & Furious : Hobbs & Shaw sortira le 7 août au cinéma.

Une semaine avant, Comme Des Bêtes 2 sera également à l'affiche. Dans cette bande-annonce, un chat apprend à un chien à se comporter comme un chat. De son côté, Disney a mis en ligne une nouvelle vidéo pour Toy Story 4, dont la sortie est prévue pour le 26 juin.

Avengers 4 et Captain Marvel : deux ambiances

Marvel était également présent durant le Super Bowl avec des bandes-annonces pour deux de ses prochaines grosses réalisations : Avengers : Endgame et Captain Marvel (déjà évoquées dans notre Brief). Dans la première on y découvre les survivants qui ne renoncent pas et continuent de se battre, tandis que dans la seconde Carol Danvers et ses multiples personnalités répètent en boucle : « Plus haut, plus loin, plus vite ».

À une semaine de sa sortie dans les salles de cinéma, la 20th Century Fox a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Alita : Battle Angel, un film adapté du manga de Yukito Kishiro (Gunnm). Sa sortie était initialement prévue pour fin 2018. Le studio propose aussi une vidéo sur l'intégration les effets spéciaux et capture de mouvement utilisée pour synthétiser le personnage d'Alita. Les deux sont présentes dans la liste de lecture.

Monsieur Link et Exfiltrés : il n'est pas facile de retrouver les siens

Metropolitan Films présente pour sa part Monsieur Link : « une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante ». Il mesure 2,40 mètres et pèse de 300 kg. Il est le « dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce ». « Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde ». Thierry Lhermitte et Éric Judor prêtent leur voix aux personnages. Sortie prévue pour le 17 avril.

Exfiltrés est un film inspiré d'une histoire vraie qui se déroule à Rakka en Syrie au printemps 2015 : « Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération ».

De l'horreur avec Us et Scary Stories to Tell in the Dark

Universal Pictures a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Us, un film d'horreur qui sortira le 20 mars. Pour rappel, voici le script : « Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon et Noelle Sheldon) les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont devoir alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles ».

Toujours dans l'horreur, voici Scary Stories to Tell in the Dark, que l'on peut traduire par Des histoires effrayantes à raconter dans le noir. Il s'agit d'une adaptation d'une série de romans d'horreur d'Alvin Schwartz, produite et coécrite par Guillermo del Toro (La Forme de l'eau). CBS a mis en ligne plusieurs spots de quelques secondes. La sortie est prévue pour le 9 août aux États-Unis.

Isn’t It Romantic, Ruptures et compagnie : Netflix en mode Saint-Valentin

Toujours aussi actif, Netflix propose de nombreuses vidéos. Commençons avec Ruptures et compagnie. « Il y a 15 ans, Mel et Jen ont découvert qu'elles avaient été trahies par le même homme. Écœurées, les deux jeunes femmes se sont vite liées d'amitié et ont fondé "Ruptures et compagnie", une agence qui brise les couples ». Le film sortira juste après la Saint-Valentin, le 15 février.

Toujours dans l'esprit romantique (enfin d'une certaine manière) Isn’t It Romantic sortira le 28 février sur Netflix. « Architecte à New York, Natalie (Rebel Wilson) se démène pour que son travail soit remarqué. Le café et les bagels, on lui confie sans problème, mais pour le design du prochain gratte-ciel, elle peut toujours attendre ». Après une agression dans le métro, elle « se retrouve dans son pire cauchemar : un monde qui ressemble à un décor de comédie romantique... et dont elle est l'héroïne ». Nous sommes presque en face d'un film d'horreur.

La plateforme de steaming annonce aussi la série Quicksand – Rien de plus grand, adapté du roman éponyme : « Après une fusillade dans une école à Stockholm, la jeune Maja est jugée pour meurtre ». La première saison sera disponible le 5 avril.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.

Publicités du Super Bowl : autocritique d' Alexa , émotion chez Microsoft...

Le Super Bowl est également l'occasion pour les publicitaires de redoubler d'ingéniosité avec des réclames souvent drôles et décalées. C'est notamment le cas d'Amazon qui fait son autocritique de la multitude de produits avec Alexa. Après le micro-ondes (qui existe vraiment), voici la brosse à dents qui lit les podcasts, le collier pour chien qui commande des croquettes, le bain à remous connecté et les jumeaux Mark et Scott Kelly qui utilisent Alexa pour « allumer et éteindre » la Terre. Autant de mauvaises idées à ne pas mettre en œuvre.

Séquence émotion chez Microsoft, qui présente sa manette Adaptive Controller en action, en expliquant pourquoi elle peut changer profondément la manière de jouer de certaines qui ne peuvent pas profiter de leur deux mains comme elles veulent. Pour rappel, le fabricant l'a justement conçu avec des personnes handicapées, ainsi que des associations spécialisées, dont AbleGamers Charity, la Cerebral Palsy Foundation, Special Effect et Warfighter Engaged.

... Budweiser mise sur GoT, Pepsi sur Steve Carell, Google en mode Inception

Budweiser met les petits plats dans les grands avec une joute où prend part le chevalier Bud Light/Knight, le tout sur fond musical de Game of Thrones. Pour résumer, il affronte La Montagne et se fait lamentablement exploser, tandis qu'un dragon crache du feu sur les spectateurs.

Pepsi se paye Steve Carell pour assurer la publicité de sa boisson lorsqu'un serveur demande à une cliente si « un Pepsi irait ? ». Comme si ça ne suffisait pas, la rappeuse Cardi B vient à la rescousse, avec une canette spécialement pensée pour elle.

Des personnalités à tous les étages

Google avait préparé son coup depuis mi-décembre en publiant une vidéo où Macaulay Culkin reprenait son rôle dans le film Maman, j'ai raté l'avion, mais avec l'aide de Google Assistant cette fois-ci. Pour cette édition du Super Bowl, nous pouvons regarder Joe Pesci (qui joutait un des rôles principaux dans ce film) en train de regarder cette vidéo. Vivement le Super Bowl de l'année prochaine à ce rythme...

Les personnalités sont souvent à l'honneur dans les publicités et cette édition 2019 ne déroge pas à la règle. Le fabricant de bière Stella Artois met en scène Sarah Jessica Parker et Jeff Bridges qui changent leur habitude, créant une certaine panique dans un restaurant. Alex Rodriguez et Charlie Sheen sont à l'honneur chez Planters, Christina Applegate assure la promotion de M&M et Michael C. Hall celle de Skittles.

Signalons aussi Jason Bateman pour Hyundai, Sarah Michelle Gellar pour les crèmes Olay, les Backstreet Boys et Chance the Rapper pour Doritos sur la chanson I Want It That Way, 2 Chainz et Adam Scott pour les logiciels d'Expensify, Serena Williams pour l'application de rencontre Bumble, Luke Wilson pour Colgate, etc.