Avengers : Endgame dévoile une partie de ses héros, Captain Marvel son mantra

« Plus haut, plus loin, plus vite ». Ce n'est pas le nouveau titre des Daft Punk mais la phrase que ne cesse de répéter Carol Danvers dans la dernière vidéo publiée par Marvel.

On y voit l'héroïne dans différentes situations et uniformes, qui sont autant de ses facettes qu'il nous faudra découvrir dans le film prévu en France pour le 6 mars.

Chez les Avengers, l'ambiance est un peu moins positive alors qu'Endgame se prépare. La thématique est celle des survivants qui n'abandonnent pas et continuent de se battre. On peut ainsi découvrir les nombreux héros qui interviendront.

Dans certains plans, on voit des positionnements déséquilibrés, de quoi laisser penser à certains que Marvel a effacé des personnages afin de préserver quelques secrets d'ici la sortie du film. Réponse au mois d'avril.