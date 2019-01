PC portables : toujours plus fins, légers, avec dalle AMOLED et qui suivent votre regard

Après les télévisions et les machines mobiles pour joueurs, que nous réservent les constructeurs du côté des ordinateurs portables ? Outre les évolutions classiques, certains misent sur une dalle AMOLED, un capteur de proximité ou le suivi du regard.

La tendance est la même depuis des années : des portables toujours plus fins et légers. Il n'est pas rare de trouver des machines de 15 mm d'épaisseur ou moins sous la barre des 2 kg. Le nouveau Swift 7 d'Acer va encore plus loin avec respectivement moins de 10 mm et 1 kg.

Dans le même temps, les bordures se réduisent et une dalle occupe souvent plus de 90 % de l'espace désormais ; ASUS grimpe même jusqu'à 97 %. Lenovo et HP ont annoncé des machines 15,6" avec dalle AMOLED en 4K UHD, promettant un contraste bien plus important.

Avec son Yoga S940, Lenovo propose une caméra capable de suivre les mouvements des yeux pour réaliser certaines actions. Dell va plus loin avec son Latitude 7400 2-en-1 qui disposerait, selon le fabricant, d'un « sixième sens » grâce à son capteur de proximité. En plus de renforcer la protection de votre vie privée, ces technologies permettraient d'augmenter l'autonomie des machines.

Deux regrets néanmoins : si le capteur d'empreintes digitales se démocratise doucement – notamment dans le bouton d'alimentation ou sur le pavé tactile – il reste trop souvent proposé en option sur des configurations d'entrée ou moyen de gamme. Ce, alors qu'on en trouve couramment sur des smartphones à moins de 100 euros. Même déception pour l'USB Type-C et Power Delivery qui ne sont pas encore la norme pour charger les portables.

ASUS ZenBook S13 : la dalle de 13,9" occupe 97 % de l'espace