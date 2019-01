TV au CES 2019 : 8K Association, OLED enroulable, MicroLED, ULED XD et bien d'autres

Alors que LG assurait le show avec sa télévision OLED enroulable, Hisense tirait tous azimuts au CES. La concurrence n'était pas en reste avec de nombreux modèles 8K, QLED ou MicroLED. Voici notre bilan des annonces à retenir.

Comme chaque année, les annonces ont été nombreuses durant le CES de Las Vegas dans le petit monde des télévisions. Dans les grandes lignes, le constat est le même : la diagonale, le nombre de pixels et la qualité de l'image augmentent.

« Attaquée », l'OLED se met en boule

Sans surprise, L'OLED et ses noirs profonds prennent une place toujours plus importante, comme la définition 8K (toutes dalles confondues) qui a désormais droit à son association : la 8KA. Elle regroupe plusieurs fabricants, mais pas (encore ?) de créateurs de contenus. Son but : promouvoir un écosystème autour de cette définition.

Le salon était aussi l'occasion de revenir sur d'autres technologies comme le MicroLED – annoncé comme plus performant que l'OLED – et le Dual Cell. Selon Hisense cette dernière permettrait à une dalle LCD rétroéclairée d'égaler l'OLED. Mais ce dernier est loin d'avoir dit son dernier mot, comme en atteste LG avec une télévision dont la dalle est... enroulable.

Comme les années précédentes, Sony mise sur la partie audio pour essayer de se démarquer de ses concurrents. Il ne délaisse pour autant pas les TV haut de gamme avec une ZG9 8K de 98" sous Android, ce à quoi Samsung répond avec une Q900R QLED (Quantum LED) 8K et 98" également.