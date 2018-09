Les TV OLED et 8K assurent le show à l'IFA 2018, Sony mise sur Netflix, HDR10+ se déploie

C'est fait : à Berlin la première télévision OLED 8K était officiellement présentée par LG. La 8K était également chez Sharp, Samsung, TCL et un vidéoprojecteur JVC via une astuce maison, tandis que l'OLED en 4K prenait ses aises chez TCL, Philips et Sony. Enfin, les premières mise à jour de TV en HDR10+ arrivent.

L'IFA de Berlin se tenait du 6 au 11 septembre dernier. L'occasion pour les fabricants d'annoncer une multitude de produits dans de très nombreuses catégories. Nous les avons passés au crible pour vous, afin de détecter les tendances de cette année et ce qu'il fallait en retenir.

Il s'agit traditionnellement d'un moment important dans le domaine des téléviseurs. On y découvre des diagonales toujours plus grandes, un nombre croissant de pixels et diverses technologies pour améliorer le rendu des couleurs. De ce point de vue, l'édition 2018 est dans la lignée de 2017.

L'OLED et la 8K étaient en effet les stars en Allemagne. Samsung a annoncé une disponibilité de ses premiers modèles 8K pour octobre, alors que LG a voulu marquer le show avec une « première mondiale » : une TV OLED 8K d'ores et déjà disponible en précommande en France.

Sony mettait en avant sa fonction « Netflix Calibrated Mode » sur les AF9 et ZF9. Enfin, le HDR10+, annoncé lors de l'IFA 2017, commence à arriver via des mises à jour des firmwares.

Notre dossier sur l'IFA 2018 de Berlin :