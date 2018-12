Pourquoi la directive Droit d'auteur peut aboutir à un filtrage de l'upload

Les tergiversations autour de l’article 13 sur la responsabilité des plateformes se poursuivent entre les deux camps, celui des opposants et des partisans. Jeudi, le cinquième trilogue aura lieu entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Comme en juillet et septembre dernier, la tension monte autour de ce texte.

Les adversaires à l’article 13 peuvent déjà se satisfaire que la pétition #SaveTheInternet lancée sur Change.org atteint désormais plus de 4 millions de signatures, comme l’a applaudi hier l’eurodéputée Verts Julia Reda. Mais au-delà de ce bruit social, c’est le contenu même de cette disposition qui engendre étincelles et frictions.

Dans Les Échos, hier, Guiseppe di Martino, président de l’Association des services Internet communautaires, un groupe de lobbying défendant les intérêts des intermédiaires techniques (Google en tête), a redit tout le mal qu’il pensait de ce texte.

Considérant que l’article 13 entraînait un régime de responsabilité directe sur les contenus hébergés, ce qui est le cas, il estime qu’une telle responsabilité a priori serait inapplicable « compte tenu du nombre de mises en ligne chaque minute et de la complexité à déterminer ce qui est licite ou pas ». Avec un tel régime, mécaniquement, « les plateformes pourraient vouloir tout censurer pour éviter d'être tenues pour responsables ». Une menace régulièrement formulée par YouTube auprès des vidéastes.

Mais que prône l’article 13 de la proposition de directive sur le droit d’auteur, en particulier dans sa version dure, celle votée par le Parlement européen ? Elle part du principe que les grandes plateformes ont largement dépassé le cadre de la directive de 2000 sur le commerce électronique.

La directive de 2000 sur le commerce électronique