Bitcoin Cash et Bitcoin SV se séparent après de multiples désaccords

Ces dernières semaines, la communauté Bitcoin Cash s'est écharpée autour de l'avenir de la cryptomonnaie. Si bien que deux camps diamétralement opposés, séparés par une aile neutre, ont fini par donner naissance à deux monnaies distinctes, Bitcoin ABC, qui a finalement gardé le nom de Bitcoin Cash et Bitcoin SV.

Dans le milieu des cryptomonnaies, il n'est pas seulement question d'argent, mais également de pouvoir. Par nature, leur gouvernance décentralisée est une source de conflits, puisque pour faire appliquer une décision visant à modifier le protocole de fonctionnement, il est nécessaire d'obtenir un consensus avec l'ensemble des parties prenantes.

Quand aucun compromis ne peut être trouvé, on assiste à un « fork », c'est-à-dire la division d'une chaîne en deux sous-chaines avec une base technique et un historique communs, mais des règles distinctes. Le poids entre l'ancienne chaine et la nouvelle dépend de la quantité de mineurs qui restent ou basculent sur l'autre.

C'est précisément ce qui s'est passé le 15 novembre dernier sur la blockchain de Bitcoin Cash, elle-même déjà issue d'un fork précédent avec Bitcoin. Deux chaînes distinctes se sont formées avec d'un côté les partisans d'une évolution lente de Bitcoin Cash (Bitcoin ABC) et de l'autre, ceux qui souhaitent des changements radicaux afin de se rapprocher de ce qu'ils considèrent être la « vision de Satoshi » (Bitcoin SV).