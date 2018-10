Ubuntu 18.10 : comment mettre à jour depuis Ubuntu 18.04 ?

Si la mécanique d'un outil comme Windows Update est bien connue, qu'est-ce qu'un système tel qu'Ubuntu utilise pour ses mises à jour ? C'est ce que nous allons voir à l'occasion de la publication de sa mouture 18.10.

Comme chaque mois d'octobre, une nouvelle version d'Ubuntu a été mise en ligne. Cette fois il s'agit de Cosmic Cuttlefish, aussi connue sous le numéro 18.10. Elle fait suite à la 18.04 diffusée en avril dernier, qui dispose d'un support à long terme (LTS) de cinq ans après sa publication.

Comme pour Windows 10 et sa version October 2018, la question d'une mise à jour dès maintenant se pose. Avec Ubuntu, vous avez le choix : pas d'outil comme Windows Update, qui décide plus ou moins pour vous en exploitant du machine learning, et autres assistants de récupération manuelle. Vous choisissez quand vous sautez le pas.

La mécanique de base reste néanmoins identique : des fichiers sont téléchargés puis la procédure de mise à jour est lancée. Voici un petit guide sur la procédure à suivre, que vous soyez adepte des interfaces graphiques ou de la ligne de commandes. Nous utilisons ici les versions Budgie Desktop et Server d'Ubuntu.

Vérifier la version actuellement installée