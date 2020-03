Windows 10 : la mise à jour 2004 (20H1) arrive, d’importants changements sous le capot

La nouvelle mouture printanière de Windows 10 devrait être bientôt disponible au téléchargement. Ses fonctionnalités sont prêtes et les testeurs s'occupent de chercher les bugs depuis un moment dans le canal lent. Quelles en sont les nouveautés et que penser de cette mise à jour ?

Et voilà de nouveau une mise à jour semestrielle en approche pour Windows 10, comme toujours à cette époque de l’année. Cette version printanière, appelée 2004 (ex-20H1) pour « avril 2020 », est beaucoup plus conséquente en nouveautés que celle de l’automne dernier… ce qui n’était pas bien difficile.

En comparaison avec les précédentes cependant, elle est moins riche en contenus, une majorité se situant sous le capot ou dans divers endroits pour faciliter des usages spécifiques. Le développement de la mise à jour a été marqué par une période de tests nettement plus longue que toutes les précédentes.

Ce dont on sait gré à Microsoft : on ne peut pas dire que les versions semestrielles de 2018 et 2019 aient brillé par leur fiabilité, tout particulièrement celles d’il y a deux ans. D’importants problèmes avaient été découverts, dont un aboutissant à la suppression des données d'utilisateurs. On pouvait difficilement faire pire.

Ce développement s’est retrouvé pris dans le changement intervenu dans les canaux lent et rapide. Ces derniers ressemblent désormais à ce que l’on trouve par exemple pour Firefox dans les canaux Beta et Nightly. Le canal rapide est ainsi un « vivier » de travaux en cours, tandis que le canal lent ne contient que ce qui a été validé et doit être testé.

La version 2004 a passé les deux derniers mois à être testée, Microsoft y limitant les ajouts et ne se concentrant plus que sur les correctifs divers. Difficile pour le moment de savoir si le travail a payé. Sur trois machines différentes et depuis plusieurs semaines, les préversions de la 2004 n’ont pas provoqué de problème particulier chez nous.

Mais c’est un maigre constat : seule l’installation sur des millions d’ordinateurs produira des statistiques fiables. Nous mettrons cet article à jour au fur et à mesure que les différentes étapes seront débloquées.

Téléchargement et installation : comme d’habitude