Indice de performances : Free se désiste de son procès contre Netflix

L’indice de performances de Netflix fait l’objet d’un beau bras de fer avec Free depuis de longs mois. Le 20 avril 2017, mécontent des conditions du classement, où il est régulièrement bon dernier, le FAI attaquait la plateforme de vidéo. Finalement selon nos informations, Free a préféré se désister début septembre.

Pour effectuer cette comparaison, la plateforme se base sur « le débit moyen aux heures de grande écoute du contenu Netflix regardé en streaming », précisant « que le débit indiqué dans l'indice de performances des FAI n'est pas une mesure du débit maximal ni une indication de la capacité maximale d'un FAI ».

Néanmoins, en 2015, Xavier Niel invectivait la société américaine : « Dites à Netflix de revenir nous voir, qu'on tombe d'accord avec eux comme avec d'autres avec qui on a pu avoir des rapports conflictuels ». BFM Business expliquait deux ans plus tard que Free est « le seul opérateur français à ne pas être raccordé directement au réseau de Netflix, ce qui pourrait expliquer ses mauvaises notes dans les mesures du californien. Le problème est que cette mesure ne distingue pas les opérateurs raccordés et ceux qui ne le sont pas ».