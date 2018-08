Dernières rumeurs sur les nouvelles Freebox V7 et V8 : caméra, Snapdragon 835, barre de son...

Le partenariat entre Altice et le service américain de SVOD n'est pas nouveau, mais il gagne la marque « low cost » du groupe.

Ici, le forfait RED illimité 1 Go bénéficie d'un « Bonus x50 » qui le fait grimper à 50 Go, pour 12,01 euros par mois. Il est également possible d'opter pour une offre Netflix Essentiel (1 écran, SD) au tarif classique, soit 7,99 euros par mois.

Un total de 20 euros par mois qui se veut alléchant... mais on regrette de ne pas pouvoir souscrire à d'autres abonnements Netflix, et de ne pas avoir droit à un tarif préférentiel. Car il ne faut pas oublier que RED propose régulièrement de tels forfaits à des tarifs entre 10 et 15 euros par mois.

La société cherche sans doute ici à voir si le « prestige » de Netflix lui permet d'attirer plus de nouveaux abonnés qu'à l'accoutumée.