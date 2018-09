Directive droit d'auteur : les compromis d'Axel Voss, la contre-proposition de Jean-Marie Cavada

Les eurodéputés examineront le 12 septembre la future directive sur le droit d’auteur. Le rapporteur Axel Voss vient d’adresser à ses collègues un compromis sur le droit voisin pour les éditeurs de presse (article 11) et les licences entre ayants droit et plateformes (article 13). Critique, Jean-Marie Cavada fait ses contre-propositions sur ce dernier point.

La directive sur le droit d’auteur présentée en 2016 par la Commission européenne sera-t-elle rejetée comme début juillet ou passera-t-elle le cap névralgique du Parlement ? Ce psychodrame sera dénoué sous peu, à l’occasion de l’examen du texte en séance plénière dans moins de 10 jours.

D’ores et déjà, l’eurodéputé Axel Voss, rapporteur du texte, a transmis par courrier une nouvelle version des dispositions les plus contestées. L’enjeu ? Obtenir un vote positif pour passer à l’ultime étape, celle du trilogue entre la commission, le Parlement et le Conseil. Sa copie concerne d’abord la question des plateformes.

L’article 13 et la proposition de compromis d’Axel Voss

Le parlementaire a réécrit plusieurs passages, des considérants comme de l’article 13.

Lors des derniers épisodes, afin d’inciter les intermédiaires comme YouTube ou Dailymotion à passer des accords de licence plus avantageux pour les sociétés de gestion collective, ces dispositions prévoyaient à mots à peine voilés, un filtrage industrialisé des contenus.

Que dit désormais la nouvelle proposition ? Première chose, elle pose encore et toujours que la plateforme qui optimise un contenu, y compris par la promotion, le marquage (tagging), l’organisation, le séquençage, etc. a un rôle « actif ».

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, cette étiquette prévue au considérant 37a permet de faire sortir du régime de l’hébergeur quantité d’intermédiaires qui y sont encore aujourd’hui abrités.

Il suffit qu’ils réalisent l’une de ces opérations et les voilà responsables directement des contenus mis en ligne sans autorisation par les internautes. C’est d’ailleurs ce que prévoit le considérant 38.

Wikipédia, le cloud individuel, le libre et les places de marché préservés