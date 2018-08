Le récap' des bons plans du moment, semaine 35

L'IFA de Berlin ouvre ses portes vendredi et sonne la fin des grandes vacances. Alors que Nvidia tente de rassurer sur les performances de ses GeForce RTX, nous avons fait le tour des lois promulguées cet été. Nous avons également publié une série de #LeBrief thématique sur les informations importantes de l'été.

Si vous êtes en retard pour les courses scolaires des enfants, LDLC propose un système de reconnaissance des listes de fournitures. Une fois votre liste téléchargée, vous n'aurez plus qu'à valider les articles ajoutés automatiquement à votre panier.

Les opérateurs mobiles font feu de tout bois. Sosh a ouvert les hostilités avec ses forfaits 4G de 20 Go à 4,99 euros et 50 Go à 9,99 euros pendant un an. De leurs côtés, Red by SFR et B&You proposent respectivement 20 Go de 4G à 5 euros et 4,99 euros par mois, sans limite de durée dans les deux cas.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :