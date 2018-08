GeForce RTX : NVIDIA veut rassurer sur les performances

Mettre une carte graphique sur le marché sans rien dire de ses performances et en ne livrant qu'une partie de ses caractéristiques... il fallait oser. NVIDIA l'a fait. Face aux critiques, le constructeur livre quelques chiffres forcément positifs, en attendant les premiers tests.

Il y a quelques jours, NVIDIA levait le voile sur ses nouveaux monstres de puissance : les GeForce RTX 2070 qui arriveront en octobre, ainsi que les GeForce RTX 2080 et 2080 Ti, attendues pour le 20 septembre. Le tout, entre 600 et 1 300 euros.

Après un lancement déséquilibré, NVIDIA commence à écouter

Comme nous l'analysions alors, la seule hausse des caractéristiques ne suffit pas à susciter l'enthousiasme, notamment du fait de prix très élevés. Une bonne surprise peut néanmoins venir si la nouvelle architecture Turing se montre diablement plus efficace que Pascal pour un même nombre de CUDA Cores et autres unités de traitement (texturing, ROP, etc.).

Mais voilà, Jen Hsun Huang (le PDG) a décidé de passer son lancement à nous parler de ray tracing, de ses partenaires et des quelques jeux qui exploiteront RTX et le Deep Learning Super-Sampling (DLSS). Du reste, il n'a presque pas été question... surtout pas des performances. Le tout dans un show de deux heures qui n'a pas vraiment fait l'unanimité.