Le récap' des bons plans du moment, semaine 33

Le mois d'août bat son plein et, comme à son habitude, NVIDIA profite du mois d'août pour faire ses grosses annonces en attendant la Gamescon. De son côté, AMD lance ses Ryzen Threadripper. La Team Bons Plans scrute les offres en attendant les remises sur la génération précédente.

D'ailleurs les Threadripper de première génération sont d'ores et déjà en promo, ne reste donc plus qu'à trouver une carte mère et de la mémoire vive à prix décent. Heureusement les disques durs et les SSD sont au plus bas en ce moment. De son côté, la Fnac propose à ses adhérents 10 euros crédités sur la carte pour 100 euros d'achats.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :