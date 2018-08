NVIDIA : architecture Turing, nouvelles Quadro RTX, solutions de ray tracing et prochaines GeForce

C'est fait, et finalement, ce sera bien Turing. NVIDIA a levé le voile sur sa nouvelle architecture qui arrivera bientôt dans de nouvelles GeForce. Mais pour le moment, il est question de Quadro RTX, de ray tracing et de RT Cores.

Hier, NVIDIA tenait une conférence de presse en marge de l'édition 2018 du SIGGRAPH, qui se tient à Vancouver. Le salon consacré aux solutions graphiques était en effet le lieu idéal pour faire de nouvelles annonces, surtout que celles-ci étaient attendues. Et c'est finalement bien l'architecture Turing qui a été dévoilée.

Pour le constructeur, qui aime faire dans la mesure, il s'agit de « l'innovation la plus importante dans l'industrie en plus d'une décennie » et « du plus gros bond en avant depuis l'invention de CUDA en 2006 », rien de moins. Autant dire qu'après une punchline pareille, il faudra assurer.

Cette dernière mention de NVIDIA rappelle que la société a déjà un passif lorsqu'il s'agit d'avoir une vision à long terme, et de préparer aujourd'hui ce qui fera une partie de l'activité des développeurs de demain. CUDA était de cette trempe-là, mais que diable peut nous réserver Turing pour susciter tant d'espoirs ?

Une solution pour les professionnels, mais pas que