Threadripper 2950X/2990WX : comment AMD veut annihiler Intel dans les stations de travail

Les Ryzen Threadripper de nouvelle génération commencent à être disponibles, notamment via la gamme WX. Des produits à travers lesquels la société veut montrer sa suprématie sur Intel, même sur des marchés qui lui étaient jusque-là réservés.

La semaine dernière, AMD levait le voile sur ses nouvelles puces Ryzen Threadripper, gravées en 12 nm. Aujourd'hui, un premier modèle est mis sur le marché : le 2990WX et ses 32 cœurs, proposé à 1 899 euros (tout de même). Une déclinaison « grand public » aux airs d'EPYC qui, malgré de faibles évolutions apparentes, est intéressante à plus d'un titre.

Notamment parce qu'elle montre que la stratégie du constructeur est de continuer à frapper Intel là où ça fait mal, sur tous les marchés. Pour cela, il continue de mettre fin, petit à petit, aux barrières imposées par le géant de Santa Clara depuis des années : nombre de cœurs, performances, stabilité de la plateforme... le tout à des tarifs imbattables.

Après l'avoir forcé à passer ses processeurs Core à six cœurs (et bientôt huit) , avec des Ryzen 8C/16T dont le tarif varie entre 200 et 300 euros, AMD s'attaque à un marché juteux : celui des stations de travail. Un terrain où Intel était bien seul et avait tendance à ne proposer que quelques cœurs de plus pour 1 000 à 2 000 euros avec ses « Extreme Edition ».

Depuis Ryzen, cela a changé. Les Core X lancés l'année dernière sont des puces de la génération Skylake-X comprenant 8 à 18 cœurs. Elles exploitent un socket LGA-2066 et le chipset X299.

Autant dire qu'AMD avait tout intérêt à y répondre avec une puce embarquant 24 ou 32 cœurs... tout en restant sous la barre des 2 000 euros. Car malgré tous les avantages d'Intel que ce soit au niveau des fréquences, de son die unique, et autres optimisations diverses, ses Core X ne sont plus les plus performants du marché dans les usages visés. Et de loin.

Et AMD de se payer le luxe de revoir ses marges à la hausse, comme détaillé dans notre précédent article :