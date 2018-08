Le récap' des bons plans du moment, semaine 32

Tandis que les juilletistes reprennent le travail, les aoûtiens profitent pleinement de leurs vacances. Google de son côté vient d'annoncer Android Pie et sa disponibilité pour les Pixel, alors que côté Free mobile fait face à une défection de ses abonnés. Pas de vacances pour la Team Bons Plans qui continue d'étrenner les sites de vos revendeurs favoris.

Les soldes d'été sont terminés, nous rentrons dans le cœur de l'été avec déjà la rentrée scolaire en vue. Vous pouvez toutefois profiter des nombreuses offres sur les disques durs, SSD et NAS. Si vous avez dans l'idée de partir en Amérique du Nord, Red by SFR propose un forfait mobile avec 60 Go et 15 Go en roaming à 15 euros par mois.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :