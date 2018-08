Google annonce Android 9 Pie, déjà disponible pour les Pixel

Android 9 s’appellera finalement Pie. Google lance dans la foulée un appel aux développeurs, pour leur rappeler les nouveautés de son système. Les utilisateurs, eux, peuvent même déjà installer Pie s’ils possèdent un Pixel ou un Essential Phone. Les autres devront attendre.

Sans crier gare, Google a fourni hier soir deux informations importantes. D’une part, le nom du système. L’entreprise bat son record avec trois petites lettres, Pie (tarte en anglais). On est loin du temps d’Ice Cream Sandwich.

D’autre part, la diffusion en OTA (Over The Air) du système pour les appareils compatibles : les Pixel et l'Essential Phone. Bien que le téléchargement ait commencé, tout le monde ne sera pas forcément servi en même temps. L’attente ne sera toutefois pas longue, le déploiement se faisant en général sur quelques jours.

Tous les autres appareils, notamment ceux ayant participé au programme Beta, devront patienter un peu. Google promet une diffusion « avant la fin de l’automne » pour les Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21, le Vivo X21UD et Xiaomi Mi Mix 2S. Pour les autres, tout dépendra du bon vouloir de chaque constructeur.

De petites améliorations un peu partout