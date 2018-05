Android P : comment installer la Preview sur un Nokia 7 Plus

La Preview 2 d’Android P est disponible depuis la semaine dernière. Sa compatibilité dépasse les seuls appareils de Google. Nous nous sommes penchés sur son installation, plus particulièrement sur un Nokia 7 Plus. La méthode officielle n’est en effet pas forcément la plus simple.

Google, souhaitant sans doute montrer le bon avancement de son projet Treble, a rendu la dernière Preview d’Android P compatible avec plusieurs appareils de constructeurs tiers. Treble permet pour rappel de séparer les composants logiciels de ceux liés au matériel.

Objectif, fluidifier le train de mises à jour en permettant aux OEM de ne plus attendre certains composants essentiels comme les BSP. Ces derniers sont fournis par les concepteurs/fabricants de SoC et doivent normalement être mis à jour avec chaque nouvelle version d’Android. Ce qui explique en partie le délai des constructeurs pour la répercuter à chaque fois, hors des correctifs de sécurité.

Le projet Treble permet également d’assouplir l’arrivée des préversions d’Android. Réservées habituellement aux seuls appareils estampillés Google (Nexus et Pixel), elles sortent cette fois de ce cadre. Plusieurs appareils tiers sont ainsi compatibles : Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21, le Vivo X21UD et Xiaomi Mi Mix 2S.

Nous nous sommes donc penchés sur l’installation de cette Preview 2 sur le Nokia 7 Plus. La procédure n’a en effet que peu de rapport avec celle pour les Pixel, qui passent simplement par le programme Android Beta. Ce dernier autorise une mise à jour OTA. Le Nokia 7 Plus, comme les autres smartphones tiers, doit procéder par étapes manuelles.

Préparer le terrain