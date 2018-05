Android P : Google fait le point sur son Project Treble

C'est du moins ce qu'affirment nos confrères norvégiens de Dagens Naeringsliv (DN), comme l'explique Les Echos.

Ils s'appuient pour cela sur des chiffres faisant état d'écoutes suspectes de plusieurs titres en simultané ou répétées de plusieurs chansons à des intervalles réguliers, « à la milliseconde près ».

Le nombre d'écoutes des albums Lemonade et The Life of Pablo aurait ainsi été gonflé par la plateforme, augmentant mathématiquement les revenus pour les deux artistes et leur maison de disque. Problème, Tidal appartient à Jay-Z, qui n'est autre que le mari de Beyoncé et « l'ancien mentor de Kayne West » expliquent nos confrères.

De son côté, Tidal dément catégoriquement cette information à nos confrères de DN, affirmant qu'ils se basent sur des données qui auraient été volées.