La proposition de loi contre les fausses informations suscite l'appétit des députés

La proposition de loi contre les fausses informations sera examinée en commission des affaires culturelles le 30 mai, puis en séance le 7 juin à l’Assemblée nationale. Plusieurs amendements, notamment de la majorité, veulent muscler les dispositions déposées par le président du groupe LREM Richard Ferrand.

La proposition de loi, en réalité un projet de loi déguisé venu du ministère de la Culture, met à niveau notre législation à l'heure des réseaux sociaux, notamment. L’enjeu ? Lutter contre la propagation de fausses nouvelles en période électorale, précisément à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote.

Comme exposé dans notre analyse ligne par ligne du texte dévoilé dans ces colonnes, les opérateurs de plateformes se verront imposer de nouvelles obligations durant cette période sensible. Au-delà d’un seuil de connexion, défini par décret, ils auront en effet à fournir une « information loyale, claire et transparente sur l’identité et la qualité » de ceux qui promeuvent des « contenus d’information » (ou sponsorisés) sur leurs pages. Toujours dans cette logique de seuil, ils devront rendre publiques les rémunérations perçues et l’identité des débiteurs.

Mieux définir la période concernée, voire la généraliser à l’année