Sur Android, Detaxor bloque les numéros surtaxés pour proposer leur équivalent gratuit

Depuis début 2016, Detaxor propose de bloquer automatiquement les appels vers des numéros surtaxés, en proposant les numéros gratuits alternatifs dénichés par les internautes. Cet outil simple qui ne rémunère pas encore son développeur, qui veut étendre ses fonctions aux SMS. Une version iOS est envisagée, malgré les limites du système.

Alors que les forfaits mobiles voient leurs tarifs baisser, à coups de promotions, les numéros surtaxés restent un risque pour la facture en fin de mois. Il y a près de deux ans, le développeur Gabriel Ter-Minassian a conçu Detaxor, une application Android bloquant automatiquement les appels vers ces « services à valeur ajoutée » (SVA), en proposant le numéro gratuit alternatif lorsqu'il existe.

La situation a beaucoup évolué ces dernières années. Mars 2008 avait été marqué par la fermeture de Geonumbers, une base de numéros gratuits alternatifs, à cause notamment de la pression d'entreprises. « Ce n'est plus possible maintenant. La loi rend obligatoire de fournir un numéro gratuit » pour les services après-vente, rappelle le concepteur de Detaxor.

En octobre 2008, la loi pour la modernisation de l'économie (LME) entérinait cette obligation, déplacée par une ordonnance l'an dernier. En 2014, la loi Hamon demandait la mise en place d'un annuaire inversé, concrétisé par InfoSVA. Depuis octobre 2016, les opérateurs sont tenus de vérifier les signalements de numéros surtaxés frauduleux, notamment via le 33700.

Ces numéros spéciaux sont en déclin. Ils ont rapporté 264 millions d'euros au deuxième trimestre 2017, soit 9,4 % de moins qu'un an plus tôt. Les annuaires de numéros alternatifs sont nombreux sur le web, mais peu ont fait la transition sur les smartphones eux-mêmes. De son côté, l'application Stop Numéros Surtaxés ne permet que de bloquer les appels surfacturés.

C'est l'intérêt de Detaxor : tourner en tâche de fond sur l'appareil, pour bloquer les appels et suggérer un numéro gratuit, pioché dans une base locale explorable à tout moment.

Un projet indépendant alimenté par les utilisateurs