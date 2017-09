Facebook identifie des publicités politiques frauduleuses, pointant (encore) la Russie

Facebook affirme avoir trouvé 470 comptes et pages diffusant des publicités politiques destinées à diviser les Américains. Ceux encore actifs récemment ont été supprimés. L'entreprise pointe la piste russe, déjà scrutée de près par les États-Unis à propos de la dernière élection présidentielle.

100 000 dollars de publicités politiques, achetées frauduleusement entre la mi-2015 et mai 2017. Dans un billet de blog, Facebook annonce avoir découvert une longue série d'achats de réclames sur sa plateforme, ayant semble-t-il pour but de nourrir les divisions politiques aux États-Unis.

Environ 3 000 publicités auraient été diffusées, via 470 comptes et pages destinées à tromper les internautes. Or, les règles du réseau social interdisent de passer par de tels faux-nez. Pour la société, ceux-ci seraient liés entre eux, opérant « probablement » depuis la Russie. Un quart de ces publicités auraient été « ciblées géographiquement », sans plus de détails.

Facebook affirme avoir rapidement supprimé les comptes en question, une fois identifiés, et avoir prévenu les autorités américaines en charge de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Une recherche étendue (à des comptes en langue russe par exemple) aurait permis de trouver 2 200 autres publicités douteuses, pour environ 50 000 dollars de dépenses, ne contrevenant pas directement aux règles commerciales de la régie.

Cité par le Washington Post, un représentant de Facebook affirme détenir « des preuves que certains comptes sont liés à une ferme de trolls à Saint Pétersbourg, l'Internet Research Agency, même si nous ne pouvons pas le confirmer par nous-mêmes ». Selon une enquête du New York Times Magazine, publiée en juin 2015, il s'agirait d'un organe de propagande russe.

De nouvelles questions de parlementaires américains