Fin des frais d'itinérance le 15 juin en Europe, tout ce qu'il faut savoir

D'une idée simple, supprimer les frais de roaming dans l'Union européenne, les institutions ont accouché d'un système compliqué. À 50 jours de son arrivée, nous avons décidé de faire le tour de la question, aussi bien côté théorique que pratique, avec la mise en place des nouvelles règles chez les opérateurs.

Après plusieurs années de discussions plus ou moins animées et de faux espoirs, la fin des frais de roaming dans l'Union européenne est enfin une réalité. La Commission a eu fort à faire pour arriver à un consensus, mais un accord a finalement été trouvé fin décembre et les « derniers obstacles » du Parlement ont été levés début avril.

Encore un vote cette semaine, l'acte publié au JO d'ici fin mai

Hier, c'était le Conseil de l'Union européenne qui adoptait à son tour les derniers éléments de cette résolution. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre la signature du texte par les deux institutions, prévue vers le milieu du mois de mai, puis sa publication au Journal officiel de l'UE d'ici fin mai. Le Conseil de l'Union explique que l'acte entrera ensuite en vigueur trois jours après sa publication, ce qui permettra d'être dans les temps (avec presque deux semaines de marge).

Le champ est donc libre pour son application, du moins en théorie. Si les principes de base sont connus, il reste en effet encore certains points à éclaircir par les opérateurs, qui doivent informer leurs clients. Le Berec (groupement européen des régulateurs) a certes publié ses lignes directrices (lire notre analyse), mais elles sont parfois assez vagues, laissant une certaine marge de manœuvre aux groupes télécoms. De plus, il s'agit d'un service minimum à assurer, et rien n'empêche les opérateurs d'aller plus loin s'ils le désirent.

Nous avons donc décidé de faire le point sur le sujet, avec une série de questions/réponses sur les règles imposées par l'Union européenne, mais aussi en en analysant la mise en place et l'interprétation faite par les opérateurs. Pour le moment, seul SFR communique ouvertement sur le sujet avec ses clients et a mis en ligne un site dédié (nous y revenons en détail à la fin de cette actualité).

Quand la mise en place sera-t-elle effective ?