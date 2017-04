SFR propose deux nouvelles offres en série limitée à l'occasion de ses 30 ans

Alors qu'Orange tiendra demain son Show Hello, SFR a décidé de fêter ses 30 ans. Le prétexte idéal pour annoncer des promotions sur ses forfaits, et tenter de récupérer des clients.

SFR va fêter ses 30 ans (la société est imatriculée depuis le 18 novembre 1987 au RCS de Paris), l'occasion pour l'opérateur de proposer des offres en série limitée. Elles seront mises en ligne demain et disponibles jusqu'au 6 juin, dans la limite des 100 000 premiers clients. Elles sont sans limite de durée : les tarifs proposés ne seront pas modifiés au bout d'un an.

Pour la marque au carré rouge, il s'agit aussi de tenter de remonter la pente en termes d'image et d'abonnés. Depuis le rachat par Altice, les chiffres n'ont cessé de baisser, une spirale infernale qu'il faut inverser coûte que coûte. Ainsi, malgré les déclarations des premiers mois, c'est bien le chemin des promotions à tout va qui a été mis en œuvre, d'abord à travers RED, mais aujourd'hui via l'offre historique.

Dans la pratique, qu'est-ce qui sera proposé ? On trouve deux offres : l'une sur le mobile, l'autre sur le fixe. La première intègre 100 Go de data, des appels/SMS/MMS illimités, un usage en roaming dans la limite de 20 Go et 35 jours par an depuis l'Europe et les DOM, ainsi que les services maison (Presse, Play, Sport, News).

Il est aussi question d'un espace de stockage SFR Cloud de 100 Go, de SFR TV, WiFi et du MultiSurf (une seconde SIM). L'offre est annoncée à 24,99 euros par mois sans mobile mais avec un engagement de 12 mois. Avec un mobile et un engagement de 24 mois, le tarif est de 34,99 euros par mois.

On se retrouve donc avec un équivalent du forfait Power à 37,99 euros par mois (hors remises), mais sans Extra et avec 100 Go de data. Les plus attentifs noteront que l'offre à 100 Go de RED, qui contient par contre seulement 5 Go par an de roaming, reste préférable pour ceux qui veulent une offre sans engagement à 20 euros par mois (voir notre analyse).

Du côté du fixe, l'offre est à 29,99 euros par mois (dont 5 euros de box), avec jusqu'à 1 Gb/, des appels illimités vers les fixes et mobiles, les services maison, SFR Cloud 100 Go et l'accès à 200 chaînes. On se rapproche là aussi de Power (39,99 euros par mois), mais sans BeIN Sports offert la première année.

Reste donc à voir les petites lignes de ces offres spéciales, SFR nous ayant habitué au besoin de faire attention. Il sera alors temps de comparer ces offres avec celles de la concurrence afin de voir ce qu'il en est. Notons d'ailleurs que la date du 20 avril n'est sans doute pas choisie par hasard, puisque c'est demain qu'Orange tiendra son fameux Show Hello.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à comparer les offres via Les offres internet ou Tous les forfaits, qui seront mis à jour une fois que SFR aura diffusé ses nouvelles fiches d'information standardisées (FIS).