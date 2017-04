Pour ses derniers trimestriels en solo, Yahoo ne fait pas forte impression

Cette nuit, Yahoo a présenté les derniers résultats trimestriels de son histoire. À l'image de tous ceux affichés ces dernières années par la société, ils ne sont guère reluisants, mais Verizon aura le mérite de mettre la main sur une activité redevenue rentable.

Depuis la finalisation du rachat de ses activités web par Verizon, Yahoo n'est plus. D'un côté les participations de l'entreprise dans Yahoo Japan et dans Alibaba sont parquées dans un fonds nommé Altaba, et de l'autre les activités historiques de l'ancienne gloire d'Internet seront fondues cet été avec celles de Verizon sous un nouveau nom : Oath.

Un dernier trimestre passable

En attendant de voir ce que Verizon fera de Yahoo, penchons-nous déjà sur les performances réalisées par l'entreprise lors du premier trimestre 2017. Elle revendique ainsi un chiffre d'affaires de 1,327 milliard de dollars, en nette progression (+22 % comme le note Reuters) par rapport à la même période l'an passé. Une hausse principalement due à une modification des méthodes comptables de la société, que nous détaillerons un peu plus loin.

Son EBITDA atteint quant à lui 188 millions de dollars, contre 147 millions un an plus tôt, soit une hausse de 28 %. Un score qui permet à Yahoo de dégager un bénéfice net de 99 millions de dollars au dernier trimestre, alors qu'il était question de pertes du même montant à la même époque en 2016, ce qui peut être un motif de satisfaction.

Yahoo reste néanmoins en bonne santé, notamment grâce à son importante réserve de liquidités, passée de 7,130 milliards de dollars à 8,021 milliards en l'espace d'un an. Les effectifs sont quant à eux passés de 9 400 à 8 600 personnes sur le même laps de temps.

La TAC-tique comptable de Yahoo