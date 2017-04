Microsoft teste une politique de remboursement façon Steam sur Xbox et le Windows Store

Microsoft s'apprête à rejoindre Electronic Arts et Valve dans le rang des éditeurs proposant un système de remboursement automatisé sur leurs plateformes d'achat de jeux dématérialisés. Le géant de Redmond a en effet lancé une phase de test pour cette fonction sur Xbox, mais pas seulement.

Le paysage vidéoludique change et les éditeurs tentent de faire de leur mieux pour attirer de nouveaux joueurs dans leurs échoppes en ligne. Valve avait ouvert la voie à une nouvelle pratique en juin 2015 (oui, déjà deux ans !) en proposant à ces clients de se faire rembourser automatiquement un jeu sous certaines conditions.

Il s'agissait d'une avancée majeure à l'époque puisqu'il fallait auparavant passer par un formulaire de contact pour faire une demande de remboursement, convaincre le représentant de Valve expliquant que Steam n'était « pas un service de location de jeux » et avoir un minimum de chance pour que la procédure aboutisse. Aujourd'hui tout est automatisé et la manœuvre ne réclame que deux minutes.

Microsoft suit le mouvement

D'autres éditeurs ont depuis suivi Valve, en améliorant leur politique maison (comme EA qui avait inauguré un système similaire en 2013, mais qui était alors bien plus limité), et c'est aujourd'hui au tour de Microsoft de se lancer dans le grand bain... en commençant par se tremper les orteils.

En effet, la firme de Redmond vient de démarrer une phase de test pour une politique équivalente à celle de Valve, adaptée à la boutique en ligne Xbox et au Windows Store. Pour l'heure, seule une poignée de membres des programmes Insider sur Windows et Xbox One peuvent en profiter, mais si les essais sont concluants elle devrait être étendue à l'ensemble des utilisateurs de ces plateformes.

Offre soumise à conditions

Comme chez Steam, quelques restrictions sont de la partie. Ainsi, pour être éligible au remboursement, un jeu ou une application ne devra pas avoir été utilisée pendant plus de deux heures, et la demande devra intervenir dans les 14 jours suivant l'achat, soit exactement ce que demande Valve. Attention, les DLC, season pass et autres add-ons ne sont pas concernés par cette politique. De même, « certaines applications Windows 10 » ne seront pas éligibles non plus.

Autre point de détail, le jeu ou l'application devra avoir été téléchargé et lancé au moins une fois avant de devenir candidate à un remboursement. Par ailleurs, les demandes seront automatiquement bloquées lors du 1er jour de disponibilité d'une application, mais seront ouvertes dès le lendemain. Enfin, comme Valve, Microsoft se réserve le droit de bloquer l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs qui en abuseraient. Il reste encore à voir à quel niveau le curseur se trouvera.