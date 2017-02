Bandes-annonces : Cinquante nuances plus sombres et Lego Batman, sans oublier le Super Bowl

Super Bowl oblige, de nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne cette semaine, aussi bien pour des séries que des films. Au cinéma justement, Cinquante nuances plus sombres est de sortie, tout comme Lego Batman, Le Film ainsi que Seuls pour ne citer qu'eux.

Cinquante nuances de Lego, Seuls et Silance au cinéma

Cette semaine, Dakota Johnson et Jamie Dornan reviennent sur grand écran dans Cinquante nuances plus sombres. Ils incarnent évidemment Anastasia Steele et Christian Grey qui jouent à « je t'aime moi non plus » dans cette suite de Cinquante nuances de Grey. Cette fois, Christian tente de reconquérir Anastasia, mais cette dernière exige un nouveau contrat... Tout n'est évidemment pas aussi simple : « une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminés à détruire un quelconque espoir de vie commune ». Les moyennes ne sont vraiment pas élevées avec 3,9 sur 10 chez IMDb et 4,1 sur 10 chez SensCritique.

Pour les plus jeunes (mais pas que), Lego Batman, Le Film – à ne pas confondre avec Lego Batman, le film : Unité des super héros de 2013 – sera également à l'affiche demain. Après La Grande Aventure Lego, le justicier masqué Batman revient avec son propre film, mais il va devoir jouer en équipe pour sauver Gotham du Joker. Avec 8,1 et 6,8 sur 10, les moyennes sont bien plus élevées.

Les amateurs de sciences fiction pourront regarder Seuls de David Moreau. Dans ce film, une jeune fille se retrouve un beau matin seule dans une ville, c'est du moins ce qu'elle pense au début. Elle rencontre finalement quatre autres jeunes et ils vont tenter de comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils ne sont finalement pas si seuls. Cette histoire est une adaptation de BD éponyme de Bruno Gazzotti et Fabien Vehlmann. Pas de notes très hautes par contre avec 4,4 et 4,6 de moyennes.

Enfin, pour les amateurs de drame, Silence de Martin Scorsese sort également demain. Ce film retrace l'histoire de deux prêtres jésuites au XVIIe siècle. Ils se rendent au Japon pour chercher leur mentor, mais se retrouvent en danger car le christianisme y est décrété illégal.

Le plein de bandes-annonces pendant le Super Bowl...

Ce week-end avait lieu le 51e Super Bowl qui opposait l'équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à celle des Falcons d'Atlanta. Les premiers ont remporté cette grande finale (34 à 28), mais comme chaque année le spectacle s'est également déroulé durant la mi-temps. Pour cette édition 2017 (qui clôture la saison 2016), c'est Lady Gaga qui assurait le show sur scène. Elle était accompagnée d'un spectacle de drones (avec la flotte Shooting Star d'Intel)... enfin d'une certaine manière. En effet, ces derniers avaient réalisé leur chorégraphie quelques jours auparavant et une vidéo avait été enregistrée. La raison est simple, comme le rapportent nos confrères de The Verge : la FAA avait interdit tout survol du stade pour des raisons de sécurité.

Quoi qu'il en soit, cette manifestation sportive était également l'occasion pour les producteurs et studios de cinéma de mettre en ligne de nombreuses vidéos pour leurs prochaines séries. C'est notamment le cas de Netflix avec la deuxième saison de Stranger Things qui sera disponible sur la plateforme de streaming pour Halloween (le 31 octobre). De son côté, Hulu présentait My Name is Offred. Enfin, The Walking Dead met un terme à la saison de football américain, à sa manière...

Dans un peu moins d'un mois, Logan (alias Wolverine, un des X-Men de l'univers de Marvel) sera de retour au cinéma. En attendant la 20th Century Fox profitait du Super Bowl pour présenter une courte vidéo de 30 secondes. D'autres films étaient également de la partie avec A Cure For Wellness (une vidéo un peu plus longue a été mise en ligne il y a quelques heures), Baywatch : Alerte à Malibu le film, Ghost in the Shell, John Wick 2, Life, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, The Fate of the Furious (le 8e volet de la saga), Transformers: The Last Knight (cinquième volet de la saga), etc.

Disney présente aussi de nouvelles images pour Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. On y apprend que « les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un certain Sparow ». Dans les salles obscures à partir du 24 mai 2017.

... mais aussi de publicités plus ou moins déjantées

Bien évidemment, le Super Bowl est également l'occasion pour les fabricants de mettre en avant leurs produits. Nintendo ne pouvait pas louper cet événement alors que sa console Switch arrivera dans un mois maintenant (pour moins de 300 euros). Le jeu de stratégie Mobile Strike sur mobile s'est payé un personnage de renom pour assurer sa promo : Arnold Schwarzenegger.

Du côté de Kia, c'est l'actrice Melissa McCarthy (Spy, SOS Fantômes) qui était à l'honneur avec une publicité axée sur l'écologie. Turkish Airlines revient cette année encore avec une publicité, mais laisse de côté Batman (qui était joué par Ben Affleck) pour Morgan Freeman (qui incarne entre autres Lucius Fox). De son côté, la plateforme Wix.com (qui permet de créer des sites web) se paye Gal Gadot et Jason Statham.

Nous pouvons également citer la publicité d'AirBnb dont le message est sans ambiguïté et vise directement le décret anti-immigration de Donald Trump (qui fait décidément beaucoup parler de lui) : « Nous pensons que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, qui que vous aimiez ou en qui vous croyez, nous avons tous notre place. Plus vous acceptez [les différences], plus le monde est beau ».

Enfin, citons le cas de Google et de sa publicité pour Home. Elle n'a pas été remarquée en raison d'un acteur ou d'un scénario très recherché, mais pour les conséquences qu'elles ont produites chez de nombreux utilisateurs. En effet, les phrases « Ok Google » prononcées pendant le spot ont eu pour effets de réveiller des assistants Home à travers la télévision. Ils se sont alors mis à effectuer des recherches comme si leurs propriétaires en avaient fait la demande.

Baston à l'école avec Fist Fight, vacances en famille qui dégénèrent dans Snatched

Chez Warner Bros, Fist Fight fait ses premiers pas. Dans ce film, Charlie Day (Pacific Rim, Comment tuer son boss ?) est aux côtés d'Ice Cube. L'un est un professeur plutôt sanguin, l'autre est au contraire pacifique. Suite à un « petit » différent, ils vont devoir se battre dans un combat singulier, ce qui intéresse visiblement les élèves et toute l'école.

20th Century Fox dévoile une première bande-annonce pour Snatched. Dans ce film, une mère (Goldie Hawn) et sa fille (Amy Schumer) qui ont des caractères bien différents partent en vacances ensemble. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu.

Enfin, terminons avec une vidéo pour Iron Fist, la nouvelle série de Netflix qui se déroule dans l'univers cinématographique Marvel, au même titre que Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Le super héros, Danny Rand, sera cette fois-ci joué par Finn Jones (Game of Thrones). Cette série sera sur la plateforme de streaming le 17 mars 2017.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.