Les applications 32 bits bientôt bloquées sur iOS

L’actuelle bêta d’iOS 10.3 affiche un avertissement sévère à propres d’anciennes applications qui n’auraient pas transité vers le 64 bits : dans une future version du système, elles ne fonctionnement tout simplement plus. Reste à savoir laquelle.

Depuis plusieurs versions, iOS est en 64 bits. Le premier smartphone à avoir proposé un SoC dans cette architecture était l’iPhone 5s, le 64 bits prenant après coup une importance croissante. Apple n’a jamais abordé frontalement le blocage des anciennes applications en 32 bits, mais les signes sont bel et bien présents.

En octobre, avec la bêta d'iOS 10.1, nous indiquions déjà que les jours de ces applications étaient comptés. Ainsi, lancer une vieille application qui n’était plus mise à jour indiquait à l’utilisateur qu’elle risquait tout bonnement de ralentir l’appareil utilisé. Nous précisions cependant qu’elles étaient bien loin de représenter la majorité, puisque le 64 bits est obligatoire dans l’App Store depuis un moment, y compris pour les mises à jour.

Mais dans la bêta d’iOS 10.3, actuellement disponible chez les développeurs et via le programme public, le message change de ton, comme noté par Neowin. Il n’est plus question de conseil, mais bien d’une condamnation : l’application doit être mise à jour, car elle « ne fonctionnera plus dans les futures versions d’iOS ». Avant de préciser que le développeur de l’application doit la mettre à jour pour échapper au couperet.

On ne sait pas pour l’instant quelle version d’iOS marquera cette rupture. On peut imaginer qu’Apple attendre une mouture majeure, comme iOS 11, mais ce n’est pas si évident. L’éditeur n’attend pas toujours en effet un « chiffre rond » pour introduire un changement important. Pour preuve, iOS 10.3 change de système de fichiers, passant de HFS+ à APFS. D’un autre côté, iOS 11 fera du ménage dans les ménages supportés, avec la possibilité de ne garder que les modèles possédant un SoC 64 bits.