Firefox OS : Mozilla dissout l'équipe et licencie

Mozilla vient de jeter définitivement l’éponge pour Firefox OS. Il n’est désormais même plus question de l’adapter aux objets connectés. Une cinquantaine d’employés quitteraient l’entreprise dans la foulée, dont le vice-président Ari Jaaksi.

C’est donc un véritable clap de fin pour Firefox OS. Le système ne fera plus l’objet d’aucune évolution, Mozilla ayant décidé de dissoudre la section responsable de ces travaux.

Fin de Firefox OS et licenciements

L’information a été relayée par Cnet, mais nous a été confirmée par Mozilla. Pour l’équipe qui était en charge jusqu’ici du projet – ou de ce qu’il en restait – cela signifie des licenciements. L’éditeur a indiqué à nos confrères : « Nous avons changé notre approche sur les opportunités des objets connectés », indiquant qu’il n’est plus question de lancer des produits commerciaux dans ce domaine, mais de se concentrer sur la recherche et le développement.

Plus important, Mozilla confirme que l’initiative sur les objets connectés a été « dissoute ». Contacté, l’éditeur nous a indiqué qu’il y avait bien des licenciements, sans indiquer de chiffre précis. Chez Cnet, on évoque toutefois une cinquantaine de départs, dont le vice-président Ari Jaaksi, ainsi que le responsable des logiciels Bertrand Neveux. Ni l'un, ni l'autre n'ont encore répondu aux questions de nos confrères.

Mozilla compte actuellement un millier d’employés environ.

Un projet pourtant intéressant sur le papier...

L’histoire de Firefox OS commençait initialement sous les meilleurs auspices. Présenté pour la première fois en 2012 sous forme de préversion, il est officiellement apparu sur les marchés en 2013, à travers des produits comme les Alcatel One Touch Fire et ZTE Open. L’éditeur présentait son système une alternative particulièrement adaptable, permettant aux constructeurs intéressés de proposer des modèles peu onéreux.

L’idée était bien là : s’attaquer en priorité aux marchés émergents et globalement partout où le budget pouvait être limité, même si les États-Unis et l’Europe ont fini par être concernés. Une base Linux permettait de s’adapter facilement au matériel, les applications utilisant les technologies du web. C’est bien Firefox qui était utilisé pour le rendu.

... mais qui a finalement été raboté à plusieurs occasions

Cependant, les ventes n’ont jamais vraiment décollé et Firefox OS n’a pas été utilisé pour la conception de modèles plus hauts de gamme. Petit à petit, Mozilla s’est donc mis à réorienter sa plateforme vers d’autres types d’utilisation potentiels, notamment les objets connectés, comme les téléviseurs. Panasonic s’était ainsi montré intéressé, l’intégrant dans quelques modèles.

En décembre 2015, Mozilla freinait sur Firefox. Firefox OS n’allait ainsi plus exister en tant que système pour appareils mobiles, mais uniquement pour les objets connectés. En février 2016, l’éditeur indiquait cette fois que Firefox OS ne concernerait plus les smartphones et que le Marketplace associé allait fermer. À cette occasion, l’équipe avait déjà été réduite, les ressources étant réorientées vers Firefox lui-même.

Une plus grande ouverte à la communauté s’en était suivie, le nom devenant « B2G OS ». Notez à ce sujet que ce développement open source n'est pas concerné par la nouvelle décision de Mozilla, puisqu'il a sa vie propre.

Un Android omniprésent

Finalement, en septembre dernier, Mozilla prononce le décès de Firefox OS. Un couperet qui n’était pas une surprise, car les dernières années ont prouvé la suprématie d’Android sur l’ensemble des segments, iOS étant également un poids important. Or, comment concurrencer une plateforme capable d’être utilisée aussi bien sur des smartphones d’entrée de gamme que des modèles à 800 euros ?

Une situation que l’on peut comparer à celle de Microsoft, qui dispose pourtant de moyens bien plus importants. Même si Mozilla souhaite avant tout se développer dans les marchés émergents, il fallait faire face à des modèles Android dans les mêmes tarifs. Or, à tarif égal, les développeurs tiers préfèrent se concentrer sur ce qu’ils connaissent déjà, plutôt que de recréer une nouvelle version à l’avenir incertain, puisque basé sur une faible part de marché.