AMD : les pertes se réduisent, Ryzen promis pour début mars

AMD a publié cette nuit ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2016. Le spécialiste des APU apparait en meilleure forme que l'an passé, mais affiche encore des pertes au compteur. Une situation à laquelle l'entreprise espère remédier avec ses futurs produits.

Alors qu'Intel sourit en exposant fièrement ses 10,3 milliards de dollars de bénéfices nets sur réalisés sur l'ensemble de 2016, chez AMD les dents restent serrées. Petit à petit la firme de Sunnyvale reprend des couleurs, mais il est encore un peu tôt pour relâcher les efforts.

Un trimestre encourageant, mais toujours des pertes

Sur le dernier trimestre, AMD a en effet enregistré un chiffre d'affaires de 1,106 milliard de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l'an dernier. Une performance que l'entreprise doit principalement à sa branche Computing and Graphics regroupant les ventes d'APU, CPU et GPU destinés aux PC, qui a vu ses revenus grimper de 28 % sur un an, pour atteindre 600 millions de dollars.

Celle-ci n'est toutefois pas encore rentable et a affiché des pertes opérationnelles de 21 millions de dollars au dernier trimestre, contre 99 millions de dollars un an plus tôt. La tendance est donc plutôt favorable, et à mettre à l'actif des derniers GPU de la génération Polaris.

Du côté de la branche Entreprise and Semi-Custom, qui concentre les ventes de puces pour serveurs et consoles de jeux, le lancement de la PS4 Pro n'a pas eu d'effet bœuf sur les revenus d'AMD. Cette section enregistre un chiffre d'affaires de 506 millions de dollars, en hausse de seulement 4 % sur un an, avec un bénéfice opérationnel de 47 millions de dollars, en léger recul.

Au total sur ces trois mois, AMD enregistre une perte nette de seulement 3 millions de dollars, à comparer aux 49 millions inscrits dans les livres de comptes l'an dernier à la même époque. L'équilibre n'est plus très loin non plus sur le plan du résultat net. Les pertes y atteignent 51 millions de dollars, soit exactement deux fois moins qu'un an plus tôt.

2016 était compliquée, 2017 promet

Sur l'ensemble de l'année, quelques signes positifs peuvent être relevés. Le chiffre d'affaires enregistre une croissance annuelle de 7 % et atteint désormais 4,27 milliards de dollars. Les pertes opérationnelles atteignent quant à elles 372 millions de dollars, contre 481 millions un an plus tôt. Le résultat net reste logiquement négatif, à hauteur de 497 millions de dollars, mais lui aussi en recul par rapport aux 660 millions inscrits en 2015.

L'issue aurait pu être un peu différente sans la renégociation du contrat scellé avec Global Foundries sur la mise à disposition de ses lignes de production, qui l'an dernier a couté à elle seule 340 millions de dollars à l'entreprise. Ce type d'évènement n'est toutefois pas nouveau, puisque régulièrement les discussions entre AMD et son partenaire donnent lieu à de nouveaux versements, souvent très lourds.

Pour l'an prochain, AMD se veut résolument optimiste, estimant avoir de quoi venir chatouiller Intel avec ses processeurs Ryzen et aller chercher NVIDIA du côté des GPU haut de gamme avec son architecture Vega. L'entreprise s'attend ainsi à une hausse (non chiffrée) de ses revenus annuels et à dégager un bénéfice net (sur une base de calcul non-GAAP cela dit).

Sur le seul premier trimestre, la croissance devrait déjà être de 18 %, en partie grâce à Ryzen, mais les marges ne devraient pas bouger et rester autour de 33 %. Faut-il voir là le signe d'une tarification agressive pour ces nouveaux processeurs ? Pas nécessairement. Sans informations sur la taille des puces ni sur leur coût de production, ni sur leur part dans les revenus de l'entreprise, toute projection serait hasardeuse.

Une dette qui se résorbe doucement

Malgré ses difficultés, AMD est toutefois parvenu à faire encore reculer son endettement lors du dernier trimestre. La firme de Sunnyvale a ainsi décaissé 268 millions de dollars pour fermer une ligne de crédit à 7,75 % remboursable en 2020 et gommer une partie d'une autre à 7% d'intérêt due pour 2024. Pour y parvenir, l'entreprise étendu sa ligne à 2,125 % à rembourser en 2026 de 105 millions de dollars supplémentaires, comme cela lui était possible.

Désormais, la dette brute de l'entreprise s'établit à 1,767 milliard de dollars, un montant à comparer avec ses réserves de cash disponibles qui s'élèvent à 1,264 milliard de dollars. De quoi laisser un peu plus de marge de manœuvre à AMD, qui lentement mais surement fait à nouveau grimper ses dépenses en recherche et en développement en maintenant leur niveau à 22 % du chiffre d'affaires, un taux comparable à celui observé chez Intel (21 %).

La date de lancement de Ryzen se précise

AMD a également donné quelques détails supplémentaires sur l'agenda du lancement de ses futurs produits. Concernant les processeurs Ryzen, c'est désormais le début du mois de mars 2017 qui est évoqué pour les premières livraisons. Il restera toutefois à voir si les stocks en quantité suffisante seront au rendez-vous. La variante pour serveurs « Naples » est quant à elle attendue pour le deuxième trimestre.

Du côté des puces graphiques, les débuts commerciaux de l'architecture Vega sont aussi annoncés pour le deuxième trimestre. Cependant, AMD ne précise pas si les premières livraisons concerneront des modèles ciblant le marché professionnel ou celui des joueurs. Des éclaircissements sont donc attendus sur ce point.

Retour en grâce en bourse

Les annonces d'AMD ont été plutôt bien accueillies sur les marchés boursiers, puisque dans les heures qui ont suivi la présentation des résultats de l'entreprise, le cours de son action a grimpé de 3,5 %, valorisant la société à environ 9,5 milliards de dollars.

Si cela reste une paille par rapport aux 172 milliards de dollars d'Intel ou aux 57,5 milliards de NVIDIA, il convient de rappeler qu'AMD revient de très loin dans ce domaine. Depuis le 1er février 2016, le cours de l'entreprise a tout simplement progressé de 371 %, ce grâce à plusieurs changements introduits par Lisa Su, sa PDG, qui ont remis la société sur de bons rails.

Outre la restructuration de la dette, entamée en septembre dernier, la dirigeante a orchestré la mise en place d'une coentreprise avec Fujitsu fin 2015 pour se séparer d'une usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs, ou encore la fermeture de SeaMicro en avril 2015.

Le clou restant la mise en place d'une coentreprise en Chine consacrée au développement de processeurs pour serveurs. À elle seule, cette annonce avait fait bondir le cours d'AMD de 52 % en une seule séance au mois d'avril dernier.