Qualcomm annonce ses résultats, Apple lance de nouvelles poursuites en Chine

L'agenda est encore chargé chez Qualcomm. Le géant américain vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice 2017, tandis qu'Apple lance deux nouvelles procédures en justice contre le fabricant en Chine.

L'avis de tempête est prolongé chez Qualcomm. Le fabricant américain de SoC et de modems pour smartphones traverse une période difficile et l'espoir d'une accalmie semble de plus en plus éloigné. Perturbés par l'amende infligée par l'autorité de la concurrence sud-coréenne, ses résultats du premier trimestre restent toutefois conformes aux attentes.

Une amende douloureuse

Avec un chiffre d'affaires de précisément 5,999 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 3,9 % sur un an, Qualcomm tombe pile dans ses prévisions qui visaient une (large) fourchette comprise entre 5,7 et 6,5 milliards de dollars. Cette progression est principalement due aux bons résultats du côté des revenus issus des licences de brevets. Ils atteignent 1,86 milliard de dollars sur le dernier trimestre, contre 1,69 milliard un an plus tôt, soit une progression de 10 %.

Pour rappel, ce sont justement les niveaux des royalties réclamées par Qualcomm à ses partenaires, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont réclamées qui sont au cœur des nombreux déboires judiciaires rencontrés par la société, aussi bien avec les autorités de la concurrence, qu'avec ses clients.

Le bénéfice net s'établit quant à lui à 682 millions de dollars, en nette baisse par rapport au montant de 1,496 milliard de dollars enregistré un an plus tôt à la même période. Une différence colossale qui s'explique d'un côté par la prise en compte sur l'exercice précédent d'un bénéfice exceptionnel de 380 millions de dollars relatif à la cession d'une bande de fréquences au Royaume-Uni, et de l'autre par l'amende de 868 millions de dollars infligée par la Korean Fair Trade Commission le mois dernier.

Les ventes de puces sur le dernier quart de 2016 sont quant à elles en nette baisse par rapport à l'an dernier, puisqu'il est question de 217 millions d'unités contre 242 millions l'an dernier à la même période. Il s'agit de la deuxième année de baisse consécutive pour Qualcomm.

Des prévisions optimistes, si aucune amende n'arrive d'ici là

Pour le prochain trimestre, Qualcomm vise également une fourchette assez large pour son chiffre d'affaires, qui devrait être compris entre 5,5 et 6,3 milliards de dollars. L'an passé, Qualcomm avait réalisé un chiffre d'affaires de 5,55 milliards de dollars au deuxième trimestre. Une croissance, même faible, devrait donc être au rendez-vous.

Qualcomm s'attend également à un résultat net compris entre 1,75 et 1,9 milliard de dollars, à condition qu'aucun évènement extérieur ne vienne perturber la bonne marche de l'entreprise. Les obstacles potentiels sont nombreux, à commencer par l'éventualité d'une forte amende en Europe pour abus de position dominante, ou du procès intenté par NVIDIA, sans même parler des récentes velléités d'Apple et de la FTC américaine. Dans tous les cas, avec 29,8 milliards de dollars de liquidités disponibles, le concepteur de puces ne devrait pas avoir grand mal à régler l'addition.

Apple avance de nouveaux pions

Pendant ce temps Apple, qui a déjà engagé des poursuites aux États-Unis en réclamant un milliard de dollars de dommages à Qualcomm, a remis le couvert avec l'ouverture de deux nouvelles procédures en Chine cette fois-ci.

Dans la première, la marque à la pomme cherche à obtenir un milliard de yuans (136 millions d'euros) en dédommagement des abus de position dominante relevés par l'autorité de la concurrence locale, rapporte Reuters. Dans la seconde affaire, Apple accuse son partenaire ne de pas avoir tenu sa promesse de fournir des licences sur ses technologies « standard et essentielles » selon des termes « équitables raisonnables et justes », comme l'impose la loi.

La réponse de Qualcomm ne s'est pas faite attendre, et elle est aussi cinglante que l'on pouvait l'imaginer. « Ces plaintes d'une filiale chinoise d'Apple ne sont qu'une partie du plan d'Apple visant à trouver des moyens de payer moins pour accéder aux technologies de Qualcomm », fulmine Don Rosenberg, vice-président de l'entreprise. « Apple s'est vu proposer des termes semblables à ceux acceptés par plus de cent autres entreprises chinoises et a refusé de ne serait-ce que de les étudier » ajoute-t-il. L'entreprise précise également que la proposition était conforme aux aménagements réclamés par l'autorité chinoise de la concurrence.

Qualcomm n'envisage par contre pas d'envenimer la situation en cessant de fournir ses puces à Apple. « Nous avons l'intention de rester un bon fournisseur pour Apple, même tant que ce conflit durera », a assuré Steve Mollenkopf, le PDG de Qualcomm, lors d'une conférence téléphonique avec ses investisseurs. « Nous préférons résoudre ce genre de problèmes par la négociation plutôt qu'en justice, il est donc regrettable qu'Apple ait choisi cette voie » poursuit le dirigeant. Il serait en effet dommage de voir l'un de ses meilleurs clients partir pour la concurrence, surtout de cette manière.

Les annonces de Qualcomm, conjointes avec celles d'Apple, n'ont visiblement pas rassuré les actionnaires du fabricant de puces. Le cours de son action recule ainsi d'un peu plus de 4 % peu avant l'ouverture de Wall Street. Depuis le début de la semaine, Qualcomm a perdu plus de 16 % de sa valorisation, qui se situe désormais autour de 83 milliards de dollars.